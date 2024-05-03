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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirterek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Nisanda enflasyonun yüzde 3,18 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurt içi portföy tercihlerinin Türk lirasına yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."

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