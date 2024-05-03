Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin detayları! Boş koltuk espri konusu olmuş!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Özel arasındaki 1 saat 35 dakika süren görüşmenin beklenenden de öte olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Basına yansıya fotoğraflardaki 'boş koltuk' için de Özel'in espri yaptığını aktaran Selvi, görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memnun kaldığını belirtti.

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Haftalardır beklenen kritik görüşme dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgül Özel'i kabul etti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi görüşmenin detaylarını aktardı.

"Erdoğan ile Özgür Özel arasında sağlanan diyalog siyasette yeni bir iklimin oluşması beklentisini doğurduğu için bu kadar ilgi gördü." ifadelerini kullanan Selvi şunları kaydetti:

Sıcak diyalog

Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine gelince 1 saat 35 dakika süren görüşme beklenenden de öte olumlu bir havada geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu asansörün kapısında karşılıyor.

İkili arasında kameralara da yansıyan şu diyalog yaşanıyor:

-Hoşgeldiniz.

-Merhabalar hoş bulduk efendim.

-Nasılsınız?

-Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

Cumhuriyet ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuna çay, bitki çayı ve çikolata ikram ediyor. Özgür Özel de Erdoğan’a kaidesi Toros mermerinden olan camdan ‘Cumhuriyet Ateşi’ biblosu ve Manisa’nın ünlü Mesir macununu ikram ediyor.

Boş koltuk esprisi

Görüşmede ‘boş koltuk’ ilgi odağı olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boş koltuğu göstererek espri yaptığı öğrenildi. Özgür Özel’in oturma düzenine itiraz etmesi üzerine MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzenin uygulandığının anlatıldığı ifade edildi. Erdoğan’ın CHP’yi ziyaret ederek bu durumu telafi etmeyi önerdiği öğrenildi.

Erdoğan’dan CHP’yi ziyaret

Görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memnun kaldığı ve “En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek isterim” dediği öğrenildi. Özgür Özel’in de buna “Memnuniyetle, bekleriz” diye yanıt verdiği ifade edildi.