Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinden ilk kareler! 3. boş koltuk dikkat çekti, mesaj mı verildi?
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Kritik görüşmeden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Görüşmedeki üçüncü koltuk olması ve o koltuğun boş olması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.
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Görüşme yapılan alanda üçüncü bir koltuğun olması ve o koltuğun boş olması dikkatlerden kaçmadı.
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CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın sağ tarafında oturdu. Görüntülerde Erdoğan'ın sol tarafında boş bir koltuk yer aldı.
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Boş koltuk için henüz bir açıklama yapılmadı.
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