Cemaatlere operasyon mu yapılacak? İsmailağa cemaatinden önemli açıklamalar

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, "İsmailağa camiası devlet tarafından akredite yapılmış bir yapıdır" dedi. Tarikatın geçen ay vefat eden şeyhi Hasan Kılıç’ın oğlu Abdullah Kılıç, devletin birtakım cemaatlere operasyon yapacağı bilgisinin yayıldığını belirterek, 'Devletin gerekli gördüğü yerlere ve noktalara operasyonda bizim açımızdan hiçbir sakıncası yoktur.” dedi.

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Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 2022 yılında vefatının ardından İsmailağa tarikatında şeyhlik tartışması başladı.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kendisinden sonra işaret ettiği Hasan Kılıç tarikatın başına geçti.

22 Nisan 2024’te Hasan Kılıç’ın da 97 yaşında vefat etmesi üzerine Cübbeli Ahmet, Denizli’de yaşayan İbrahim Uslu’ya tabi olduklarını ilan etti.

İsmailağa Cemaati İstişare Kurulu ise tarikatın başına Fikri Doğan’ın tayin edildiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati, Fatih Çarşamba merkezli bir yönetim ile İbrahim Uslu etrafında toplanan bir Şura şeklinde ikiye bölünmüş oldu.

Tartışmaların gölgesinde İsmailağa Cemaati, bir grup gazeteciyi davet ederek açıklamalarda bulundu. O heyette yer alan isimlerden Nedim Şener, o açıklamaları köşe yazısına taşıdı.

"Devlette ve ticarette yokuz"

Şener'in aktardığına göre cemaatin önde gelen isimleri cemaatin ticari hiçbir kuruluşu olmadığını söylediğini yazdı. Cemaatin yapılan bağış ve destekçilerinin yardımlarıyla ve kitap gibi yayıncılıkla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

"İsmailağa camiası devlet tarafından akredite yapılmış bir yapıdır"

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, faaliyetleri itibarıyla İsmailağa cemaatinin devlet tarafından “güvenilir” bir yapı olduğunu anlatırken şunu söyledi;

“İsmailağa camiası devlet tarafından akredite yapılmış bir yapıdır yani devlet nezdinde güvenilirlik sağlamıştır. Nettir, bunda hiç şüpheniz olmasın. Bunu her yerden sorabilirsiniz. Aile olarak da bu böyledir yapı olarak da bu böyledir, zaten barındırmaz kendi içinde. Basında masabaşı yapılan can acıtıcı haberlerin ya da toplumdaki değer düşürücü şeyler aslında Nakşi ve Bektaşi kavgasının devam ettiğinin işaretidir. Onun dışında bizi FETÖ’cülükle suçlayanlar, bu yapının bozulduğu ile ilgili tezvirat yayınlayanlar aslında tersten algı yapıyor. Geleneksel yapıyı koruyanlar Türkiye’nin güvenliğini sağlayacak olanlardır. Onun dışında cemaatten ayrılarak vekillik adı altında birtakım yapılanmalara gitmek aslında tarikatın haricinde cemaatleşmektir."

"Devlet operasyon yapabilir"

Şener'in “Sizce devlet içinde yerleşmiş tarikat cemaatler var mı?” sorusuna vefat eden şeyh Hasan Kılıç’ın oğlu Abdullah Kılıç, isim vermemekle birlikte “Elbette var ama biz yokuz” diyerek cevapladı. Ardından şunu söyledi; “Devletin birtakım cemaatlere operasyon yapacağı bilgisi de yayılıyor. Devletimiz cemaatlere veya cemaat görünümünde olan kimselere gerekirse operasyon yapar tabii ki, yapmalıdır da. Nitekim FETÖ’ye zamanında operasyon yapmadı geldiğimiz nokta itibarıyla onlar devlete operasyon yaptı. Eğer devletin güvenliği açısından böyle bir şey söz konusuysa biz her zaman söylüyoruz, bu tarz şeylere açığız varsa böyle bir şey devlet mutlaka operasyon yapmalı ki devletin devletliği burada zaten. Devletin gerekli gördüğü yerlere ve noktalara operasyonda bizim açımızdan hiçbir sakıncası yoktur.”

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