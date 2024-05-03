Enerjisa'dan gençler için istihdam fırsatları Rüzgar Günü Zirvesi

Enerjisa Üretim, enerji sektörünün sürdürülebilir geleceği hakkında gençler arasında farkındalık yaratmak, sektörün iklim kriziyle mücadelesindeki önemli rolüne dikkat çekmek ve istihdam fırsatlarını konuşmak amacıyla 7 Mayıs'ta "Rüzgar Günü Zirvesi" düzenleyecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirve "Enerjimiz Rüzgarla, Geleceğimiz Seninle" temasıyla ve Harvard Business Review Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla online ve herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Rüzgar enerjisinin sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi vurgulamayı hedefleyen zirve, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Zirveye, doğa sevgisini satırlarına taşıyan yazar Sunay Akın da katılacak.

Gençlere ve öğrencilere odaklanan zirvede rüzgar enerjisinin gelecekteki rolü çeşitli bakış açılarıyla ele alınacak. Ayrıca, enerji teknolojilerindeki son gelişmeler masaya yatırılacak.



Zirve boyunca, rüzgar enerjisinin kullanımındaki zorluklar ve sağladığı fırsatlar detaylı bir şekilde tartışılacak. Bu süreçte, gençlerin bu alandaki potansiyellerine dikkat çekilecek ve sektörün önde gelen isimleri, gençlerin sorularını cevaplayacak.

Etkinlik rüzgar enerjisinin gücünü ve gelecekteki potansiyelini keşfetmek isteyen herkes için 7 Mayıs'ta saat 10.00'da online ve ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca etkinlik boyunca sürpriz hediyeler de armağan edilecek.