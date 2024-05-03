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Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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