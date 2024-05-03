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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan "3 Mayıs" paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan "3 Mayıs" paylaşımı

 İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. 3 Mayıs Türkçüler Günü'müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçüler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin varoluş mücadelesini temsil eden 3 Mayıs Türkçüler Günü, şanlı bir yolculuğun ve şanlı bir uyanışın vücut bulmuş halidir. Bu büyük mücadelenin bayraktarı olarak bizler, 3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. 3 Mayıs Türkçüler Günü'müz kutlu olsun."

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