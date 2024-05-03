DEM Parti’den CHP’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşmede, 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablo ele alınıyor.

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Ankara siyasetinde bugün de hareketli saatler yaşanıyor. Dün, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşme CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşiyor.



Saat 12.30’da başlayan görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.