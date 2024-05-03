Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı

Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ilıcalı, amcasıyla yan yana çekilen bir fotoğrafına yer verdi.

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Acun Medya Grubu ve Exxen platformunun kurucusu, TV8 ve TV8,5 kanallarının sahibi Acun Ilıcalı’nın bir süredir sağlık problemleri yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı yaşama gözlerini yumdu.

“ÖRNEK ALDIĞIM, İMRENİLECEK BİR ÖMÜR…”

Acun Ilıcalı haberi sosyal medyadan paylaştı. Baba yarısını kaybeden ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İyilikten başka bir şey düşünmeyerek, zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilecek bir ömür… Canımız Gürbüz Amcamı kaybettik, başımız sağ olsun…”

Gürbüz Ilıcalı, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşiydi. Yüksek ziraat mühendisi olan Ilıcalı’nın cenazesi bugün Cuma namazını takiben İzmit Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Ardından Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.