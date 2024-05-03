BIST 10.209
DOLAR 32,35
EURO 34,95
ALTIN 2.411,91
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

THY yeni kabin memuru alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY yeni kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.

Abone ol

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor
Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor
Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı
Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı
TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı!
TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı!
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı
Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı
Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu
Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para verdiler ama...
Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para verdiler ama...
Tokat’ta JASAT Mercek-6 operasyonu: 68 kişi yakalandı
Tokat’ta JASAT Mercek-6 operasyonu: 68 kişi yakalandı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü