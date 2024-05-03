Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor

Tuzla'nın sanat merkezi Kırmızı Sanat Atölyesi, yeni sergisi "Nuh’un Gemisi" ile sanatseverleri buluşturacak. Sergi, 9 Mayıs Perşembe günü kapılarını açacak ve 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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Sergi, yerel ve ulusal sanatçıların yağlı boya tablolarından oluşuyor ve Nuh’un Gemisi'nin hikayesinden esinlenerek farklı yorumlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kırmızı Sanat Atölyesi'nin kurucusu ve sanat yönetmeni Dilek Korkmaz, sergi hakkında şunları söyledi:

"Nuh’un Gemisi, insanlık tarihinde önemli bir yer tutan bir hikaye. Bu sergide, ben ve diğer sanatçı arkadaşlarımız bu hikayeyi kendi bakış açılarımızla yorumladık ve ortaya çıkan eserler gerçekten etkileyici. Özellikle anneler gününe yakın bir tarihte sergi açarak, ziyaretçilerimize annelerine özel hediye seçenekleri sunuyoruz.”

Sergi, sanatseverlere farklı duyguları ve düşünceleri hissettirecek çeşitlilikte yağlı boya tabloları içeriyor. Kırmızı Sanat Atölyesi, serginin herkesin ilgisini çekeceğine inanıyor ve sanatseverleri 9 Mayıs'taki açılışa davet ediyor.

Tarih: 9-13 Mayıs

Adres: Cami Mahallesi Hürrem Sokak No:6, Tuzla

(Tuzla sahili Antephan künefecisi arkası)