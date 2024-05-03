BIST 10.201
DOLAR 32,34
EURO 34,98
ALTIN 2.387,25
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor

Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor

Tuzla'nın sanat merkezi Kırmızı Sanat Atölyesi, yeni sergisi "Nuh’un Gemisi" ile sanatseverleri buluşturacak. Sergi, 9 Mayıs Perşembe günü kapılarını açacak ve 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Abone ol

Sergi, yerel ve ulusal sanatçıların yağlı boya tablolarından oluşuyor ve Nuh’un Gemisi'nin hikayesinden esinlenerek farklı yorumlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kırmızı Sanat Atölyesi'nin kurucusu ve sanat yönetmeni Dilek Korkmaz, sergi hakkında şunları söyledi:

"Nuh’un Gemisi, insanlık tarihinde önemli bir yer tutan bir hikaye. Bu sergide, ben ve diğer sanatçı arkadaşlarımız bu hikayeyi kendi bakış açılarımızla yorumladık ve ortaya çıkan eserler gerçekten etkileyici. Özellikle anneler gününe yakın bir tarihte sergi açarak, ziyaretçilerimize annelerine özel hediye seçenekleri sunuyoruz.”

Sergi, sanatseverlere farklı duyguları ve düşünceleri hissettirecek çeşitlilikte yağlı boya tabloları içeriyor. Kırmızı Sanat Atölyesi, serginin herkesin ilgisini çekeceğine inanıyor ve sanatseverleri 9 Mayıs'taki açılışa davet ediyor.

Tarih: 9-13 Mayıs
Adres: Cami Mahallesi Hürrem Sokak No:6, Tuzla
(Tuzla sahili Antephan künefecisi arkası)

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı
Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı
TCMB: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması bekleniyor
TCMB: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması bekleniyor
Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı
Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu
Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para verdiler ama...
Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para verdiler ama...
Tokat’ta JASAT Mercek-6 operasyonu: 68 kişi yakalandı
Tokat’ta JASAT Mercek-6 operasyonu: 68 kişi yakalandı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerjisa'dan gençler için istihdam fırsatları Rüzgar Günü Zirvesi
Enerjisa'dan gençler için istihdam fırsatları Rüzgar Günü Zirvesi