Okul inşaatında bulunanlar akıllara durgunluk verdi! Muhafaza altına alındılar!

İstanbul Valiliği, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaatında bulunan korozyona uğramış havan topu olduğu değerlendirilen 30 askeri mühimmatın muhafaza altına alındığını bildirdi.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde devam eden Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaat alanında 30 askeri mühimmat bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır." bilgisi verildi.