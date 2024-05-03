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Hepsiburada, binlerce hediyeyi Anneler Günü'nde teslim edecek

Hepsiburada, binlerce hediyeyi Anneler Günü'nde teslim edecek

Hepsiburada, Anneler Günü'ne özel "randevulu teslimat" servisiyle, bu özel günde annelerine hediyelerini bizzat veremeyen ve onlardan uzakta olmasına rağmen hediyesiyle annesini mutlu etmek isteyenlere yeni bir hizmet sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada platformu üzerinden verdikleri hediye siparişlerinde annelerinin adresini girerek 11 ya da 12 Mayıs tarihleri için randevulu teslimat oluşturulmasına imkan veren servisle binlerce hediye, İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir illerinde hafta sonu tercih edilen günde annelere kapılarında teslim edecek.

Ayrıca, Anneler Günü hediyesini son dakikaya bırakanlar için de 8-11 Mayıs tarihleri arasında Yarın Kapında hizmetiyle modadan kozmetiğe, elektronik ve kişisel bakımdan ev dekorasyonuna kadar binlerce ürün, ertesi gün annelere teslim edilebilecek.

Hepsiburada verilerine göre, Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla annelerine hediye almak isteyenler, bu sene teknoloji ürünlerine yöneldi. Bu özel günün hediye alternatifleriyle ilgili platform üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, alışılan kozmetik, küçük ev aletleri ve moda ürünlerinin dışında akıllı cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi elektronik ve teknoloji ürünlerine de ilgi, geçen senenin aynı dönemine göre arttı.

Özellikle yeni nesil anneler için en çok aratılan ve satışları en çok artan hediye, tablet oldu. Tablet satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 100 arttı. Moda, kozmetik kategorilerinde de parfüm, makyaj malzemesi, çanta ve ayakkabılara ilgi sürüyor.


Bu sene Anneler Günü hediye aramalarının diğer öne çıkanı ise "çeyrek altın" oldu.


Annesine, yatırım amaçlı hediye almak isteyenler Hepsiburada platformu üzerinden en çok çeyrek altın araması yaptı. Bu aramalar, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 artış gösterdi.

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