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CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni açıklama

CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni açıklama

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Dünkü görüşmenin Türk siyasetinin önemli bir kilometre taşı olduğunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşmesinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan ile görüşmesi sorulan Özgür Özel,Özel şunları kaydetti:

"Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Sayın Erdoğan'ın CHP'ye ziyaret talebini iletmesiyle olabilecek krizler çözülmüş oldu. Aramızdaki görüşmeden sonra herhangi bir yorum yapmam doğru olmaz.

Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldı.

Sayın Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Ben dünkü görüşmenin Türk siyasetinin önemli bir kilometre taşı olduğunu söylemek isterim. Türkiye'de ana muhalefet ve iktidarın tartışabilen bir çizgide kalmasını önemli buluyoruz" 

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