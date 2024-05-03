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Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti!

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti!

Bursa'da bir anda başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altına saklanmaya çalışırken, araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

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Bursa'nın bir çok ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kimi zaman dolu yağışına çevirdi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kameralara yansıdı.

Yağışla birlikte esen kuvvetli rüzgar, Bursa - İzmir - İstanbul çevre yolu üzerinde seyreden bir tırın arkasındaki dorsesini yerinden çıkardı. Yola devrilen dorse sebebiyle çevre yolunda trafik aksadı. Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çardaklarda fırtına sebebiyle yerinden çıkıp ters döndü. Ani başlayan sağnak yağış sebebiyle Osmangazi ilçesindeki Çağlayan Mahallasi, çevresinde küçük çapta sel baskını yaşandı. Tıkanan rogar kapakları yüzünden şehrin bir çok caddesinde su birikintileri meydana geldi.

Bazı bölgelerde şiddetli yağış ile birlikte yoğun sis de meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu doğa olayını cep telefonları ile kaydedip sosyal medyada paylaştılar. Uzun süredir havaların sıcak gitmesi sebebiyle çok sayıda meyve ağacının açan çiçekleri yağan dolu ve sağanak yağış ile birlikte yere döküldü.

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