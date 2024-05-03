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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

22-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1421 uçuşla zirvede yer aldı. Bu sayede Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma unvanını da korumayı başardı.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Havalimanını günlük 1379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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