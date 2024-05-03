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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri belli oldu listede sürpriz isimler

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri belli oldu listede sürpriz isimler

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçilmesinin ardından partinin A takımı belli oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yeni dönemde beraber çalışacağı kurmay takımını belirledi.

5. Olağanüstü Kurultayımızın ardından gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu toplantısı sonucunda Başkanlık Divanı üyelerimi açıklandı..

Ordu’da seçimleri kılpayı kaybeden Enver Yılmaz İyi Parti’de Siyasi İşler Başkanı oldu.

Ahlat Belediye Başkanı seçilemeyen Mümtaz Çoban Genel Başkan Danışmanlığı’na getirildi. İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale de divanda yer aldı.

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