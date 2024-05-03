ÇAYKUR 2024 kampanya dönemini başlatıyor! Gözler yaş çay taban fiyatında

ÇAYKUR yeni kampanya dönemini başlatıyor. Üretici hazırlıklarını tamamladı. 2024 yılı yaş çay kampanyası için start verecek olan ÇAYKUR’un yaş çay taban fiyatını açıklaması bekleniyor.

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yarın itibariyle 2024 yılı yaş çay kampanyasını başlatıyor. 2024 yılının yaş çay sezonuna verimli bir şekilde başlamak isteyen çay müstahsilleri öncelikli olarak çaylarını budayarak işe başladı. Çay budamalarının hemen ardından üreticiler tarafından arazilerde gübreleme işlemi gerçekleştirilirken, yaş çay kampanyası için üreticiler hazırlıklarını tamamladı.

ÇAYKUR’da 2024 yılı yaş çay kampanyasının 4 Mayıs Cumartesi günü itibariyle başlayacağını duyurdu. Çay müstahsili şimdi açıklanacak olan yaş çay taban fiyatını bekliyor.

Üreticilere yabancı otları temizlemeden çay hasadı yapmamaları konusunda uyarıda bulunan ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Değerli üreticilerimiz, bu yıl çayımızın ülkemize gelişinin 100. yılındayız. Çayımızın gelecek nesillerimize yüzyıllarca daha ekmek kapısı olabilmesi için her yıl olduğu gibi bu yılda kaliteden ödün vermeden sağlıklı huzurlu ve bahçemize ailecek gireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yaş çay kampanyasını 4 Mayıs 2024 tarihi itibarı ile açıyoruz. Bahçelerimizi her türlü yabancı maddelerden arındırdıktan sonra hasada başlayalım. Temizlik işlerini yapmadan çay hasadı yapmayalım. Yabancı otlar çayın tüm özeliklerini yok ettiğini, aroması bozulan çay içildiğinde damak tadımızı etkilediğini biliyoruz. Damak tadımızın bozulmadan 100. Yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım” ifadelerine yer verildi.