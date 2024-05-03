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Filipinler'de şiddetli deprem!

Filipinler'de şiddetli deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamasına göre Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

USGS'ye göre, 5,7 büyüklüğündeki deprem 7,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) Facebook sayfasında yapılan bilgilendirmede de yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

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