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Müftüye "Bitcoin caiz mi" sorusu! İntihara sürüklenenler...

Müftüye "Bitcoin caiz mi" sorusu! İntihara sürüklenenler...

Nur Viral'in programına konuk olan Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, bir izleyicinin "Bitcoin caiz mi" sorusuna yanıt verdi.

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Beyaz TV'den Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey var programının konuğu, İstanbul Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç'ti. Canlı yayında dini ve toplumsal konularda merak edilen soruları yanıtlayan Musa Bilgiç Hoca, bir izleyicinin kripto para ile ilgili sorusunu da cevaplandırdı.

Dijital çağda artık birçok kimsenin yatırım yaptığı ve beklentilerinin büyük olduğu kripto para piyasasının inançsal boyutu merak ediliyordu.

"Bitcoin caiz midir?"

İzleyicinin "Bitcoin caiz midir?" sorusuna Musa Bilgiç Hoca'nın yanıtı şöyle oldu:

Bitcoin meselesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurul kararları arasında. Din İşleri Yüksek Kurulu, ekonomi dünyasında günümüz uzmanlarıyla birlikte geçmiş ailmlerin de görüşlerini harmanlayarak, ortaya bir sonuç çıkartıyor.
"Ucu kimin elinde belli olmayan bir yapılanma, riskli"

Bu tür yatırım araçları yeni çıkan araçlar. Nihai sonuç olarak, kurulumuz bunu güvenli bulmuyor. Reel bir ticaret kazanç yolu görmüyor. Çünkü İslam geleneğinde reel para altın, gümüş ve devletlerin kabul ettiği para birimidir. Şimdi bu birim, bazı ülkelerde kabul edilmiş, bazılarında kabul edilmemiş. Ucu kimin elinde belli olmayan bir yapılanma. Bazen çok kazandırıyor, bazen de çok kaybettiriyor. Hatta ülkemizde, bitcoine yatırım yaptıktan sonra intihara sürüklenenler oldu.

Böyle bir durum yaşamamak için bitcoin tarzı güvenli olmayan yatırım araçlarını tavsiye etmiyoruz. Yine de halkımız kendisi bilir.

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