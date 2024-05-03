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Kocaeli'de Karavan otoparkı su altında kaldı

Kocaeli'de Karavan otoparkı su altında kaldı

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil kenarında bulunan ve karavan parklarının yoğun olduğu otopark sular altında kaldı.

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Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.

Yükselen dalgalar nedeniyle Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı sular altında kaldı.

Alandaki bazı karavanların da su birikintisinden etkilendiği görüldü.

Kentte yağış nedeniyle ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşandı.

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