Nota verip resmen ilan ettiler! İsrail'e bir darbe daha

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail'e nota verdiğini ve tüm diplomatik ilişkileri kestiğini ilan etti.Abone ol
Türkiye'nin İsrail'le ticaretini tamamen durdurması tüm dünyada domino etkisi oluşturdu. Kolombiya, İsrail'le tüm diplomatik ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.
KOLOMBİYA, İSRAİL'E NOTA VEREREK TÜM İLİŞKİLERİNİ KESME KARARI ALDI
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği belirtildi.
Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi verildi.