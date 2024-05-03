Alex de Souza Süper Lig'e geri dönüyor

Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi.

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Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oluyor.

Antalyaspor'la anlaşma sağladı

Ajansspor'un haberine göre Son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'la anlaştı.

Bu hafta Antalya'ya geldi

Haberde Antalyaspor'un Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı belirtildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de aktarıldı.

Hocalık kariyeri U20 takımıyla başladı

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenebahçe'de 2012-2013 sezonuna kadar forma giyen Alex de Souza, teknik direktörlüğe Sao Paulo U20 takımında başladı. Daha sonra Avai FC'nin başına geçen yıldız isim, 18 maçta 1.17 puan ortalaması tutturdu. 4 Mayıs 2023'te Avai'den ayrılan Alex bu tarihten beri takım çalıştırmıyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anılıyor

Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın adı eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, listenin ilk sırasında bulunuyor.