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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, hastaneye kaldırıldı. Tezcan’ın gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak Tezcan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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