ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de öldürülen gazetecileri andı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye aralıksız saldırı düzenleyen İsrail birçok sivilin yanı sıra gazetecilerin de ölmesine sebep oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Gazze'de öldürülen gazetecileri" andı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2023 yılı, yakın tarihimizde gazeteciler için en ölümcül yıllardan biri oldu. Bunun bir sebebi de, çoğunluğu Filistinli gazeteciler olmak üzere, çok fazla gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayarak tüm basın çalışanlarının günlerini kutladı.

Özgür basının, demokrasinin ana yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Biden, gazetecilerin özellikle sıcak çatışma bölgelerinde çok zor şartlar altında önemli görevler icra ettiklerini vurguladı.

Biden, gazeteciliğin büyük bir özveriyle yapılan bir meslek olduğunun altını çizdi.

Bazı yerlerde işlerini yaparken yaralanan veya hayatını kaybeden medya mensuplarını da anan Biden, "2023 yılı, yakın tarihimizde gazeteciler için en ölümcül yıllardan biri oldu. Bunun bir sebebi de, çoğunluğu Filistinli gazeteciler olmak üzere, çok fazla gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaştı." ifadelerini kullandı.

Biden, dünya genelinde geçen yıl 300'den fazla gazetecinin hapse atıldığını sözlerine ekledi ve özellikle Rusya'nın adını zikretti.

Dünyanın herhangi bir yerinde, gazetecilerin, işlerini güvenlik içinde yapabilmeleri için ABD olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Biden, gelecek haftalarda basın özgürlüğü konusunda bir başkanlık kararnamesi yayımlamaya hazırlandığını belirtti.