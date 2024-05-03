BIST 10.277
DOLAR 32,33
EURO 34,85
ALTIN 2.388,61
HABER /  EKONOMİ

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere 445 milyon lira destek ödemesi

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere 445 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Abone ol

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.

Buna göre, sürü yöneticisi istihdam desteği olarak 266 milyon 850 bin lira, manda desteği olarak 83 milyon 711 bin lira, anaç koyun keçi desteği olarak (Ağrı-Doğubeyazıt) 32 milyon 851 bin lira, sürü yenileme desteği olarak (Ağrı- Doğubayazıt) 25 milyon 919 bin 400 lira, malak desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 10 milyon 133 bin 750 lira ve toprak analizi desteği olarak 445 bin 850 lira ödeme yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de Karavan otoparkı su altında kaldı
Kocaeli'de Karavan otoparkı su altında kaldı
Nota verip resmen ilan ettiler! İsrail'e bir darbe daha
Nota verip resmen ilan ettiler! İsrail'e bir darbe daha
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de öldürülen gazetecileri andı
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de öldürülen gazetecileri andı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Türkiye'nin İsrail kararı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Farklı düşünüyoruz
Türkiye'nin İsrail kararı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Farklı düşünüyoruz
Alex de Souza Süper Lig'e geri dönüyor
Alex de Souza Süper Lig'e geri dönüyor
Beşiktaş ve Trabzon istiyordu! Dortmund, Marco Reus'un ayrılığını duyurdu
Beşiktaş ve Trabzon istiyordu! Dortmund, Marco Reus'un ayrılığını duyurdu
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak
İsrailli Maliye Bakanı Smotrich: Türkiye'nin olması bizim için aşağılanma!
İsrailli Maliye Bakanı Smotrich: Türkiye'nin olması bizim için aşağılanma!
Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı yayın
Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı yayın
Fatih Erbakan, İsrail kararını değerlendirdi
Fatih Erbakan, İsrail kararını değerlendirdi