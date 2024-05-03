Beşiktaş 90+7'de güldü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 90+7 attığı golle 3-2 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlıların gollerini 7. dakikada Omar Colley, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+7'de Joe Worral kaydetti.

Karadeniz ekibinin gollerini ise 5. dakikada İbragim Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan Topçu attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 54 puana yükselirken, Rizespor 49 puanda kaldı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

90'GOL! Beşiktaş Worrall'la 3-2 öne geçti. Rashica'nın pasında Chamberlain arka direkteki Worrall'a ortasını açtı. Worrall içeri çevirmek istedi ancak savunmadan dönen top önünü düştü ve Worrall yere düşerken yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi.

90'+7' Maçın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.

86'Ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk'in dar açıdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

76'Sol kanattan topla gelen Muçi ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Penaltı noktasında Rashica kafayı vurdu fakat kaleci Tarık topu kornere tokatladı.

69'GOL! Emirhan Topçu skoru 2-2 yaptı. Shelvey'in kullandığı serbest durumda arka direkte topa iyi yükselen Emirhan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

65'GOL! Rashica skoru 2-1 yaptı. Ghezzal sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Rashica'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

60'Serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal, barajı geçemedi.

59'Ghezzal ceza yayının gerisinde yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

51'Gaich'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Muleka ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. İlk başta oyunu devam ettiren hakem VAR'la görüştükten sonra kararını değiştirmedi.

45'+3' İlk yarının sonunda 3 dakika daha oynanacak.

37'Ghezzal sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda sol çapraza doğru ortaladı. Salih'in ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top savunmadan döndü.

32'Verasanovic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kimsenin dokunamadığı top sol kanattan taça çıktı.

26'Ghezzal sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Muleka'nın şık vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

22'Sol kanattan içeri giren Emrecan'ın orta şut karışımı vuruşunda kaleci Tarık, topu kornere çeldi.

21'Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı sahasında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

20'Rashica sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.

Sayılmayan Gol9'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal arka direkteki Salih'e ortasını açtı. Arka direkte Salih pasını tekte Semih'e verdi. Bir anda önü boşalan Semih topu ağlara gönderdi. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem topun dışardan çevrildiği gerekçesiyle golü iptal etti.

7'GOL! Omar Colley, beraberliği getiren golü attı. Sağ kanattan Svensson içeri ortasını açtı. Arka direkte Necip topu indirdi ve altı pasın içerisinde boş kalan Colley topu ağlara gönderdi.

5'GOL! Olawoyin, Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan kullanışan köşe vuruşunda topun başına geçen Shelvey ön direğe ortasını açtı. Ön direkte topu Emirhan arkaya aşırdı ve altı pasın içerisinde boşta kalan Olawoyin topu boş ağlara gönderdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich