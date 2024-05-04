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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek yemek yedi.

Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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