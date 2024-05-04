CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek yemek yedi.
Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
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