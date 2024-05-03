Ekonomide olumlu hava sürüyor! S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu, "B"den, "B+"ya yükseltti. S&P ayrıca, Türkiye'nin kredi notu görünümünü de pozitif olarak korudu.Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı.
S&P'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notununun 'B'den 'B+'ya yükseltildiği ifade edildi.
Türkiye'nin kredi notu görünümü de 'pozitif' olarak korundu.
Aralık ayında revize edilmişti
S&P, geçen aralık ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken not görünümünü durağandan 'pozitif' olarak revize etmişti.
Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s, ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmiş, Fitch Ratings ise mart ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti.