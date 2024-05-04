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Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama: Artık yasak! 15 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama: Artık yasak! 15 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatları için çok kritik bir karara imza attı. Buna göre VMax, Vpro gibi ifadelerle daha yüksek fiyata satılan benzin ve motorin için tek fiyat dönemini başlattı. Karar Resmi Gazete'de yer alırken, uygulama ise 15 Mayıs'ta başlayacak...

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mart ayında Resmi sitelerinden bir duyuru yayımlamıştı. Duyuruda benzin ve dizel yakıtlar için tek fiyat dönemi başlatmak için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti. Ve o karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. 15 Mayıs'ta ise yürürlüğe girecek.

Böylece aracın performansını arttırdığı öne sürülerek daha yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Kullanılsa bile farklı fiyat uygulanamayacak.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz” denildi. Ayrıca, “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

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