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Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İYİ Partili Ümit Özlale ile ilk poz

Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İYİ Partili Ümit Özlale ile ilk poz

Spiker Serap Belovacıklı ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin evleneceğine dair iddialar bulunuyordu. Belovacıklı bir paylaşım yaptı ve paylaşımda "Omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz" dedi.

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Gazeteci  Şenay Düdek, spiker Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili de olan Ümit Özlale'nin evleneceğini duyurmuştu.

Bu haberin ardından Belovacıklı ilk kez iddialara yanıt vererek paylaşım yaptı. İşte o paylaşım:

"Özel hayatımızı böyle bir gündemde malzeme yapmak ne benim ne Ümit’in isteği. İnsanlar geçinemiyor, ülkede hukuksuzluk diz boyu…Birbirinden ÇIKARI olmayan, birbirini seven, sınırlarına, değerlerine, işlerine saygı gösteren, hayatını paylaşmaktan mutluluk duyan, hayatla, birlikte, omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapanların da canları sağolsun."

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