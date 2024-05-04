Benzin ve motorine dev indirim geliyor!

Dolar kurundaki stabil durum devam ederse, pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacak. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar belirlendi.

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Akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor. Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek.

Ekonomideki son gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Dolar kurunda beklenen ani bir yükseliş olmaması durumunda, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek. Bu indirimlerle birlikte, vatandaşlar akaryakıt alımlarında bir nebze olsun rahat bir nefes alacak.



İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar şöyle olacak:

Benzin:

İstanbul: 42.18 TL/litre

Ankara: 43.05 TL/litre

İzmir: 43.3 TL/litre

Motorin:

İstanbul: 40.19 TL/litre

Ankara: 41.29 TL/litre

İzmir: 41.35 TL/litre