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Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Banjul’da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Bozay'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Essa Darboe ve Banjul Belediye Başkanı Rohey Malekh Lowe ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan'ın katılacağı 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da bulunan Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Bozay, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Essa Darboe ve Banjul Belediye Başkanı Rohey Malekh Lowe ile görüşmüş, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek projeleri ele almıştır."

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