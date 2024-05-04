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Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle, 79'u yerli üretim toplam 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Yapılan düzenlemeyle 79'u yerli üretim 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

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