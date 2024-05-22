MİT örnek kriptoloji testi yayımladı: Atatürk'ün bir sözünü şifreledik, bulabilir misin?

MİT, resmi internet sitesinden örnek kriptoloji testi yayımladı. Beş sorudan oluşan testte Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinde örnek kriptoloji soruları yayımladı. Yayınlanan sorular, klasik şifreleme yöntemlerinden olan "Caesar" ve "Route" sistemleri ile hazırlandı.

Beş sorudan oluşan seride, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de yer alıyor.

Soruların cevapları ise yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacak.

Kriptoloji nedir?

Kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlayan bir şifre bilimi dalıdır. Bu bilim, bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından okunabilmesini amaçlar. Şifreleme ve şifre çözme süreçleriyle ilgilenir ve modern dünyada bilgi güvenliğinin temel taşlarından biridir.