Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına aldığı bildirildi. Toplam 56 suçtan aranan örgütün elebaşı Barış Boyun'un da gözaltına alındığı aktarıldı. Daltonlar çetesinin liderliğini de Barış Boyun yapıyordu.

Abone ol

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi:

"İtalya'da Türkiye'nin adli makamları tarafından kırmızı bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi."

Yerlikaya, operasyonda 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere 19 şüphelinin yakalandığını belirtirken "Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bunlardan 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.