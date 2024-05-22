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Berlin'de Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında sözlü tartışma

Berlin'de Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında sözlü tartışma

Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Yunan temsilcisinin başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük gerginlik yaşandı.

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Almanya'da Ergin Ataman, otele girişi sırasında sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratlarına kızdı. Ataman taraftarların olduğu tarafa tepki gösterdi.

Tecrübeli koç, kendisine doğru gelen taraftarlara ağır sözler sarf etti ve ardından güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesini istedi.

Kısa süre sonra yaşanan gerginlik sona erdi ve tecrübeli koç, konaklayacağı otelin içine doğru hareket etti.

Ergin Ataman'dan açıklama: Olaylar büyütülmemeli

Almanya'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final için bu kente gelen Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, otele girişte yaşanan olayların büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Başkent Berlin'de kamp yapılan otele girişte bazı Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan tartışmanın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık'la bir araya gelen Ataman, takımın otele girişi sırasında güvenlik zafiyeti olduğunu vurguladı.

Otele gelen polis ekipleri, yaşananlar sebebiyle üzüntülerini dile getirirken, Ergin Ataman; Fenerbahçe'yi desteklemek için otele gelen taraftarlarla yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin takımı korumak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:

"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."

Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirterek, "Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Üzgünüz böyle olduğu için. Spor içinde geçmesi gerekirdi." diye konuştu.

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