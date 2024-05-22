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Necmettin Erbakan için İran yas ilan etti mi? Deniz Zeyrek sordu

Necmettin Erbakan için İran yas ilan etti mi? Deniz Zeyrek sordu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Türkiye'de milli yas ilan edilmesine tepki gösterdi. Zeyrek, "Türkiye’de bir Cumhurbaşkanı öldüğünde İran devleti milli yas ilan eder mi?" diye sordu.

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesi tartışma konusu oldu.

Karara itiraz edenler arasında yer alan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Reisi'nin eli kanlı birisi olduğunu savundu.

"Onlar sizin için yas tutacak mı?" başlıklı yazısında Zeyrek, 22 yaşındaki Masha Amini'nin ölümü sonrası yaşananları gündeme getirdi.

Zeyrek, Reisi'nin 1988 yılında görev yaptığı Tahran yakınlarındaki Evin ve Gohardast cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik infazların baş sorumlusu olduğunu iddia etti.

"O halde İran halkı dahi yas konusunda ikiye bölünmüşken biz neden ilan ediyoruz?"

Reisi'nin kendi ülkesinde tartışılan bir figür olduğunu düşünen Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:

"Samimiyetle soruyorum: Türkiye’de bir Cumhurbaşkanı öldüğünde İran devleti milli yas ilan eder mi? Türkiye’de bir Cumhurbaşkanı öldüğünde Suudi Arabistan devleti milli yas ilan eder mi?
Hadi Bülent Ecevit solcuydu ona etmezlerdi. Peki Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel için İran yas ilan etti mi? Suudi Arabistan yas ilan etti mi?

Araştırdım ve bir tane dahi geçmişe dönük örnek bulamadım. Geçmişte de böyle bir durum yaşanmamış. Bundan sonra da yaşanmayacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. O halde İran halkı dahi yas konusunda ikiye bölünmüşken biz neden ilan ediyoruz?"

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