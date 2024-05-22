BIST 10.930
DOLAR 32,21
EURO 34,99
ALTIN 2.502,13
HABER /  GÜNCEL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3", "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" ve "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" isimli kitapları muzır yayın ilan etti.

Abone ol

Çocukları, Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Alex Hirsch tarafından yazılan, Derya Din tarafından çevirisi yapılan, Beta Kids Yayıncılık tarafından 2020'de basılan "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3" kitabı, Ben Brooks tarafından yazılan, Quinton Winter tarafından resimlenen, Sabire Pınar Acar tarafından çevirisi yapılan ve Eksik Parça Yayınları tarafından basımı yapılan "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" kitabı ile Colleen Rowan Kosinski tarafından yazılan, Valeria Docampa tarafından çizerliği yapılan, Özge Ceren Hacıosmanoğlu tarafından çevrilen, Yakamoz Yayınları tarafından yayımlanan "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" kitapları, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından resen incelendi.

İncelemeler sonucunda üç kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
HSK Kararnamesi Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı atandı
HSK Kararnamesi Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı atandı
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle buluştu
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle buluştu
İstanbul'da özel okulda skandal! İranlı öğretmenin öğrencileri taciz ettiği ortaya çıktı, veliler ayaklandı
İstanbul'da özel okulda skandal! İranlı öğretmenin öğrencileri taciz ettiği ortaya çıktı, veliler ayaklandı
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! Günün ilk rakamları...
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! Günün ilk rakamları...
Koç Holding'den Yapı ve Kredi için yeni açıklama!
Koç Holding'den Yapı ve Kredi için yeni açıklama!
34 ilde 'Sibergöz-40' operasyonu: 181 gözaltı
34 ilde 'Sibergöz-40' operasyonu: 181 gözaltı
İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Manisa'da PKK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Manisa'da PKK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Komiser gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Komiser gözaltına alındı
Kira vergisini artıracak yeni düzenleme yolda ev sahibine yük kiracıya zam olarak yansıyacak
Kira vergisini artıracak yeni düzenleme yolda ev sahibine yük kiracıya zam olarak yansıyacak
Blackwater’in kurucusu Prince: ABD, Ukrayna’ya eski silahlar gönderiyor
Blackwater’in kurucusu Prince: ABD, Ukrayna’ya eski silahlar gönderiyor