Kurban'da 'kimlik bilgileri' dönemi başlıyor: Üç adımda sorgulama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdikleri uygulamayı açıklayarak, "Tarım Cebimde uygulaması sayesinde vatandaşlarımız, satın alacakları hayvanların kontrollerini kısa sürede yapabiliyor ve hayvanın şeceresini görebiliyor" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık hayvanlarını güvenle satın alabilmeleri için geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Bu yenilikçi uygulama sayesinde, vatandaşlar kurbanlık hayvanların aşıları ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını kolaylıkla sorgulayabilecekler.

"Tarım Cebimde" uygulaması, kurbanlık hayvanların küpe numaralarını girerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar hakkında detaylı bilgilere ulaşılmasına olanak tanıyor. Bu bilgiler arasında hayvanın yaşı, türü, ırkı ve yapılan aşılar yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu uygulamanın vatandaşların sağlıklı ve uygun kurbanlık hayvanları seçmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Uygulama üzerinden kurbanlık sorgulama işlemi 3 basit adımda gerçekleştirilebiliyor:

Uygulamayı İndirme: Öncelikle, "Tarım Cebimde" uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Menü Seçimi: Uygulamanın "hayvansal üretim" ana menüsünden "küpe sorgulama" alt menüsü seçiliyor.

Sorgulama: Büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra, satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "sorgula" butonuna tıklanıyor.

Bu adımların ardından, ekrana gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve yapılan aşılar hakkında tüm bilgiler ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor.

Bakan Yumaklı uyardı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlara kurbanlık hayvan alırken dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı boyunca Bakanlığın tüm birimlerinin sahada olacağını ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirtti.

"Vatandaşlarımızın, satın alacakları hayvanların kontrollerini 'Tarım Cebimde' uygulaması ile yapabilmesi, güvenli bir alışveriş süreci sağlıyor. Uygulama sayesinde hayvanların şeceresi ve sağlık durumu hakkında detaylı bilgiye çok kısa sürede ulaşılabiliyor" ifadelerini kullanan Yumaklı, kurbanlık hayvan alımında herhangi bir uygunsuzluk görüldüğünde yetkililere bildirilmesinin önemine de dikkat çekti.