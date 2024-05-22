Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, şikayetlerin ardından yürütülen incelemeler neticesinde; son iki yılda sahte yetkili servislere 15 milyon TL para cezası uyguladığını duyurdu.

Abone ol

Vatandaşlar bir süredir, kendilerini yetkili servis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından mağdur ediliyordu. Ticaret Bakanlığı da gelen şikayetler üzerine harekete geçti ve bu dolandırıcıların peşine düştü. Bakanlık yapılan incelemeler neticesinde, son iki yılda sahte yetkili servislere 15 milyon TL para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İnternet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda yaklaşık 15 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Diğer taraftan olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerimizin aşağıda yer alan hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Aman bunlara dikkat

Yetkili servis bilgileri için “Servis Bilgi Sistemi” kullanılmalıdır.

Tüketicilerimizin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla kullanmış oldukları ürünlerin yetkili servis bilgisine ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

İnternet arama sonuçlarına dikkat edilmelidir.

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde veya SERBİS’de yer alıp yer almadığı kontrol edilmelidir.

Tüketicilerimiz, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)” ve Ticaret Bakanlığı web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Ticaret Bakanlığı’na ulaşarak şikayetlerini iletebilirler. Tüketicilerimizi mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik olarak yapılacak denetimler sonucunda gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir."