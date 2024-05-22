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Türkiye diz çöker' dedi o bölgeyi uyardı: 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

Türkiye diz çöker' dedi o bölgeyi uyardı: 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyleyip İstanbul ve Marmara Bölgesi için bir kez daha uyarıda bulundu. Bu bölgede önlem alınması için bas bas bağırdıklarını dile getiren Naci Görür, 7,5 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini ifade etti.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi için korkutan uyarılarda bulundu. Bu bölgede kesinlikle deprem olacağını söyleyen Naci Görür, "Bugün mü olur yarın mı bilmiyoruz ama 7,5'e varan deprem olacak" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneğince (İMİDER) Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde "İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı panelde konuştu.

Görür, deprem sayesinde yeryüzünde bir yaşam döngüsü meydana geldiğini belirterek, dünya dışındaki ölü gezegenler ve gök cisimlerinde depremin olmadığını söyledi. Türkiye'de de levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydeden Görür, insanların kendilerini yönetmeye talip kişilerden kentleri depreme karşı dirençli hale getirmelerini talep etmelerini istedi.

Depreme dirençli yerleşim alanlarının önemine işaret eden Görür, "Deprem ne zaman, nasıl olur bizim konumuz değil. Fayları da tartışmak konumuz değil. Bunları üniversiteler, bilim insanları tartışsın. Bizim üzerinde durduğumuz, bu ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir. Ölmemesi için gelin kentlerimizi depreme dirençli yapalım. Bu o kadar da zor değil, dünyada bunun yapılmış örnekleri var." ifadelerini kullandı.

Mikro bölgeleme çalışmalarının üzerinde duran Görür, topoğrafyanın ve jeoloji çalışmalarının deprem öncesi riskli bölgeleri tespit açısından önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'da 22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766'da meydana gelen depremleri anlatan Görür, şöyle konuştu:

"Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem üretiyor. 250 senede enerji birikiyor, depremle rahatlıyor. Sonra tekrar oluyor. 1766'nın üzerine 250 yıl koyduğunuzda 2016 yapıyor. Onun için biz bağırıyoruz 'İstanbul'u depreme hazırlayın, Marmara Bölgesi'ne dikkat edin.' diye.

7,5'e varan deprem olacak

1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak. Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak. Diğer kısımdaki fay hattı kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Bugün mü olur, yarın mı olur bilmiyoruz. Aynen Kahramanmaraş depremini söylediğimiz gibi.

Türkiye diz çöker

Marmara Bölgesi'nin Türkiye ekonomisinin yüzde 60'ına yakınını sağladığını söyleyen Naci Görür, "Deprem olur da Marmara'da çarklar durursa bu bölge çöker, hatta Türkiye diz çöker. Ekonomik özgürlüğümüz de siyasi özgürlüğümüz de kalmaz" uyarısında bulundu.

Panele Görür'ün yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İMİDER Başkanı İrfan Tutacak, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve inşaat mühendisi Mahir Polat katıldı.

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