Türkiye 53 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı

Türkiye 53 yılın en sıcak nisan ayını yaşadMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayı, son 53 yılın en sıcak Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Ortalama sıcaklıklar tüm bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Türkiye genelinde 4,3 derecelik bir artış gerçekleşti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, Türkiye'de son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı ve sıcaklık normaline göre 4,3 derece yükseldi. Ortalama sıcaklıklar, tüm bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

2024 yılı Nisan ayı sıcaklıkları, 1991-2020 normallerine göre değerlendirildiğinde, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde ortalama sıcaklık 12,3 derece iken, 2024 yılı Nisan ayında bu değer 16,6 derece olarak kaydedildi. Böylece, 2024 yılı Nisan ayı, 1991-2020 normallerine göre 4,3 derece daha sıcak geçti ve son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kaydedildi.

Özellikle Ceylanpınar'da en yüksek sıcaklık 38,9 derece olarak ölçüldü. Diğer bölgelerde de ekstrem sıcaklık olayları yaşandı. Ortalama maksimum sıcaklıklar, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4,4 derece üzerinde gerçekleşti. Ortalama minimum sıcaklıklar ise 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 4,3 derece üzerinde gerçekleşti.

Rapora göre, Türkiye'nin 30 noktasında nisan ayında ekstrem (maksimum) sıcaklık olayı gerçekleşti. Bu noktalar arasında Fethiye, İslahiye, Gazipaşa, Çankırı, Sivas, Kayseri, Konya, Ereğli, Zara, Çiçekdağı gibi yerler bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, 2024 yılında her ay sıcaklıkların uzun yıllar normaline göre arttığı gözlemlenmektedir. Örneğin, ocak ayında sıcaklık normaline göre 2,8 derece, şubat ayında 3,5 derece, mart ayında 1,5 derece ve nisan ayında 4,3 derece arttı.

Bütün bölgelerde sıcaklık artışı yaşanırken, en fazla artış İç Anadolu'da 4,7 derece, Karadeniz'de 4,6 derece, Doğu Anadolu'da 4,5 derece, Güneydoğu'da 4,4 derece, Ege'de 4,3 derece, Akdeniz'de 4 derece ve Marmara'da 3,9 derece olarak gözlemlenmiştir. Marmara Bölgesi'nde ise uzun yıllar ortalaması 12,5 derece iken, 2024 Nisan ayında bu değer 16,4 derece olarak kaydedilmiştir. Benzer şekilde diğer bölgelerde de sıcaklık artışları dikkat çekici.