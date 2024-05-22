Helikopter enkazını kim buldu? 'Akıncı İHA başaramadı' denildi İran Genelkurmayı'ndan şaşırtan açıklama

Akıncı İHA'nın saat 02.36'da İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazına ait ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmasına rağmen İran'dan gelen son açıklama şaşırtttı. İHA'nın "başarısız bir şekilde operasyonu noktaladığını'" duyuran İran Genelkurmayı'nın açıklamasında "Tam kaza noktasını bizim İHA'mız tespit etti" denildi.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin yerini tespitiyle ilgili yeni bir tartışma başladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması Türkiye'de şaşkınlıkla karşılandı.

İran'ın resmi devlet ajansı Tasnim'in haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan AKINCI İHA'sı için açıklama geldi.

İletişim bürosundan helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamadan enkaz noktasının belirlenmesine ilişkin 'tam bilgi' verildi.

Bu bağlamda yapılan açıklamada "Kazanın tam noktası, karadan bölgeyi arayan güçler ve İran silahlı kuvvetleri İHA'ları tarafından tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı iletişim bürosunun açıklamasına göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopterinin düşmesi olayıyla ilgili olarak, 'çok kötü hava koşulları, coğrafi ve dağlık bölgelerin sarplığı ve İran'ın "SAR" radarıyla donatılmış ileri seviye insansız hava araçlarının Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki görevlerini yerine getirmek için uzak olmasını dikkate alarak, kurtarma ekipleri karadan arama operasyonlarını başlatmak zorunda kalındı'.

'AKINCI helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremedi ve Türkiye'ye geri döndü'

Türkiye'nin bölgeye gece görüşlü ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı göndermesine rağmen, bu hava aracının 'bulut altı noktaların tanımlanması ve kontrol edilmesi gibi ekipmanlarına sahip olmadığından helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremediği' ve sonunda Türkiye'ye geri döndüğü söyledi.

'Özellikle de dost Türkiye'nin katkıları için teşekkürler'

Ayrıca iletişim merkezi, 'Rusya ve Çin dahil tüm ülkelerin bu yöndeki çabalarını, işbirliğini ve dayanışmasını, özellikle de dost Türkiye'nin katkılarını' takdir ederek teşekkür etti.

Enkaz nasıl bulunmuştu?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, enkazın nasıl bulunduğuna ilişkin süreci dün anlatmıştı. Kazanın haber alınmasının ardından İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladıklarını anlatan Güler, şunları kaydetmişti:

"Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır."

Dünya kamuoyu aramayı Akıncı İHA'dan takip etti

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti. Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.