İsmail Saymaz'dan şaşırtan 'Akıncı' açıklaması; Övgüler dizdi

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerini tespit eden Akıncı İHA'sı için "Bayraktar'ı tebrik etmek gerekir, Türkiye açısından gurur verici bir durum" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği ve helikopter enkazının tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA'nın oynadığı rolü dünya konuşmaya devam ediyor. Türkiye'deki bazı kesimler Akıncı'nın yaşananlardaki önemini itibarsızlaştırmaya çalışırken, bazı isimler ise yaşananların Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirtiyor.

İSMAİL SAYMAZ: BAYRAKTAR'I TEBRİK ETMEK GEREKİR

Fatih Altaylı ve Can Ataklı gibi isimler Akıncı hazımsızlığı yaşayarak tepki çeken sözler sarf ederken muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Sözcü Tv'de Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesinin bulunmasına ilişkin konuların konuşulduğu programda İsmail Saymaz kaza yerini Akıncı'nın bulmasının Türkiye açısından gurur verici olduğunu söyledi.

Saymaz programda "Bu arada bizimkileri de kutluyorum. Bayraktar grubunun yaptığı ciddi bir insansız hava aracı. Gitti İran Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etti ve İranlı yetkililere bildirdi. Bayraktar'ı tebrik etmek gerekir, Türkiye açısından gurur verici bir durum" dedi.