BIST 10.895
DOLAR 32,18
EURO 34,96
ALTIN 2.502,95
HABER /  MEDYA

İsmail Saymaz'dan şaşırtan 'Akıncı' açıklaması; Övgüler dizdi

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerini tespit eden Akıncı İHA'sı için "Bayraktar'ı tebrik etmek gerekir, Türkiye açısından gurur verici bir durum" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği ve helikopter enkazının tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA'nın oynadığı rolü dünya konuşmaya devam ediyor. Türkiye'deki bazı kesimler Akıncı'nın yaşananlardaki önemini itibarsızlaştırmaya çalışırken, bazı isimler ise yaşananların Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirtiyor.

İSMAİL SAYMAZ: BAYRAKTAR'I TEBRİK ETMEK GEREKİR

Fatih Altaylı ve Can Ataklı gibi isimler Akıncı hazımsızlığı yaşayarak tepki çeken sözler sarf ederken muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Sözcü Tv'de Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesinin bulunmasına ilişkin konuların konuşulduğu programda İsmail Saymaz kaza yerini Akıncı'nın bulmasının Türkiye açısından gurur verici olduğunu söyledi. 

Saymaz programda "Bu arada bizimkileri de kutluyorum. Bayraktar grubunun yaptığı ciddi bir insansız hava aracı. Gitti İran Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etti ve İranlı yetkililere bildirdi. Bayraktar'ı tebrik etmek gerekir, Türkiye açısından gurur verici bir durum" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı
Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı
Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu
Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı
MARLİN ilk kez kullanıldı! Büyük beğeni topladı
MARLİN ilk kez kullanıldı! Büyük beğeni topladı
Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Türkiye'nin mavi bayrakları elinden alınabilir!
Türkiye'nin mavi bayrakları elinden alınabilir!
Erdoğan talimatı verdi! Sokak köpeği sorunu bitecek
Erdoğan talimatı verdi! Sokak köpeği sorunu bitecek
Türkiye'de bulundu! Dünyanın en büyük ikinci rezervi için Çin ile ortaklık
Türkiye'de bulundu! Dünyanın en büyük ikinci rezervi için Çin ile ortaklık
Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı
Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı
İtalyan basını Akıncı İHA'ya hayran kaldı! Osmanlı detayı...
İtalyan basını Akıncı İHA'ya hayran kaldı! Osmanlı detayı...