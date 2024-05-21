BIST 10.895
DOLAR 32,19
EURO 34,95
ALTIN 2.504,35
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı

Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı

Kütahya'da, bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle taşan gölet, arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Abone ol

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında heyelan meydana geldi.

Beldenin atık sularının biriktiği gölete kayan toprak kütlesinin taşkına neden olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki tarım arazileri ile beldeye giden kara yolunun su altında kalması nedeniyle beldeye kara yolu ulaşımının sağlanması için alternatif güzergah oluşturuldu.

Kütahya Valisi Musa Işın bölgede incelemelerde bulundu

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, su taşkının Seyitömer beldesine ulaşımı sağlayan ana güzergahta yaşandığını söyledi.

Yapılan incelemelerde maden bölgesindeki pasa sahasında kütle hareketi olduğu ve bu hareketin gölette bulunan suyun yer değiştirmesine neden olduğunun değerlendirildiğini belirten Işın, "Maden sahası yetkililerine pasa sahasında çalışma yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı. Seyitömer yolundaki durumu yakından takip ediyoruz ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulması için tüm tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu
Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı
MARLİN ilk kez kullanıldı! Büyük beğeni topladı
MARLİN ilk kez kullanıldı! Büyük beğeni topladı
Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Türkiye'nin mavi bayrakları elinden alınabilir!
Türkiye'nin mavi bayrakları elinden alınabilir!
Erdoğan talimatı verdi! Sokak köpeği sorunu bitecek
Erdoğan talimatı verdi! Sokak köpeği sorunu bitecek
Türkiye'de bulundu! Dünyanın en büyük ikinci rezervi için Çin ile ortaklık
Türkiye'de bulundu! Dünyanın en büyük ikinci rezervi için Çin ile ortaklık
Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı
Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı
İtalyan basını Akıncı İHA'ya hayran kaldı! Osmanlı detayı...
İtalyan basını Akıncı İHA'ya hayran kaldı! Osmanlı detayı...
Altında gün sonu... Kilosu ne kadar oldu?
Altında gün sonu... Kilosu ne kadar oldu?