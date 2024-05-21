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Altında gün sonu... Kilosu ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu... Kilosu ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 515 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 504 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda  2 milyon 515 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 518 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 762 milyon 197 bin 282,53 lira, işlem miktarı ise 701,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 934 milyon 660 bin 620,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

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