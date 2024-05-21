İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil” sözlerine "ekonomiyle uğraşsın" yanıtını verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine götürülen 37 gazetecinin masraflarının İBB bütçesinden karşılanması tartışmalara neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni’ne katıldı. İmamoğlu, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine Toplantısı sonrasında İmamoğlu'nun gazeteci ordusuyla Roma gezisini eleştirmesine İmamoğlu, cevap verdi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine, "Ekonomiyle uğraşsın" yanıtını verdi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu için "Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken; bu politikaları, düşündürücü olduğu kadar kaygı verici buluyorum. Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.