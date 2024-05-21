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Güney Kore'den Şenol Güneş açıklaması

Güney Kore'den Şenol Güneş açıklaması

Güney Kore Milli Takımı (KFA) Komitesi Başkanı Jung Hae-Seong, KFA'nın Şenol Güneş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddialarına "Anlaşma henüz sonuçlanmadı ya da kesinleşmedi." diye yanıt verdi.

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Güney Kore Milli Takım Komitesi Başkanı Jung Hae-Seong, transferde adı geçen Teknik Direktör Şenol Güneş ve diğer adaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Jung Hae-Seong, Güney Kore ulusal kanalı KBS aracılığıyla milli takımın teknik direktör transferinin arkasındaki hikayeyi açıkladı.

"Güney Kore'de yaşamak istemiyordu"

Komite başkanı antrenör adaylarından Jesse March hakkında  "Kore'de yaşamak istemiyordu. Ayrılmamızın en büyük nedeni buydu." ifadelerini kullanarak Jesse March'ın artık adaylar arasında yer almadığını belirtti.

Hae-seong bir başka aday Herve Renard hakkında, "Video mülakatında en kötü puanı aldı çünkü Kore için çalışmak konusunda pek istekli görünmüyordu. Daha sonra kendisiyle Avrupa'da yüz yüze bir mülakat planladım ancak aniden Afrika'ya gelmemi istedi. Sonunda, zamanlama sorunları nedeniyle görüşme iptal edildi." diye konuştu.

"Söylentiler doğru değil"

Hwang Hae-Seong hakkında ise, "Onu teknik direktör olarak atadığımız söylentisi doğru değil. Ancak, Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazansaydı, teknik direktör olma şansı olacaktı." dedi.

Şenol güneş açıklaması

Hae-Seong, Güney Kore Milli Takımı'nın Şenol Güneş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddialarına "Anlaşma henüz sonuçlanmadı ya da kesinleşmedi" diye yanıt verdi.

Güney Kore Milli Takımı'nın Aday seçimine yeniden başlamayı planladıkları vurgulandı.

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