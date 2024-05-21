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Hepsiburada'da "Büyük Mayıs İndirimleri" kampanyası başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hepsiburada'da "Büyük Mayıs İndirimleri" kampanyası başladı

 Hepsiburada, bir hafta sürecek "Büyük Mayıs İndirimleri" kampanyasını başlattı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Mayıs arasındaki kampanyayla binlerce markada geçerli indirim ve kampanyalar özellikle düğün hazırlığı yapanlara uygun seçenekler sunuyor.

Kampanyada çeyiz setlerinden ev tekstil ürünlerine, küçük ev aletlerinden mobilyaya ve beyaz eşyaya uzanan ürünlerde indirimler uygulanıyor.

Kampanya kapsamında yeni kurulan evlerin ihtiyacı olan beyaz eşyalarda Samsung, Arçelik, Vestel, LG, gibi markaların ürünleri her gün yenilenen indirimlerle satın alınabilecek.

Ayrıca Hoover, Vestel, Kumtel ve Arçelik markalarının 3'lü ankastre setlerinin yanı sıra Schafer markasının elektronik ürünlerinden oluşan çeyiz setleri de bir hafta boyunca özel fırsatlarla sunuluyor.

Küçük ev aletlerinde indirim

Kampanya boyunca küçük ev aletleri de indirimli fiyatlarla satışta yer alıyor. Özellikle evindeki küçük ev aletlerini yenilemek isteyenler ve düğün hazırlıkları yapanlar, Schafer ve Karaca markalı mikser ve blenderlar, Yui ve Philips fritözlerin yanı sıra dikey ve robot süpürgeler, buharlı temizlik makinesi, ütü ve kurutma makinesi gibi birçok üründe sepet indirimlerinden ve özel fiyatlardan yararlanabilecek.

Madame Coco, English Home, Bella Maison markalarının ürünlerinde yüzde 70 net indirim fırsatı sunulurken, Karaca ürünlerinde 4 al 2 öde kampanyası yer alıyor.

Emsan ürünleri de "ikinci ürün hediye" fırsatıyla sunuluyor. Yüzde 50 indirim fırsatıyla sunulan Chakra'nın banyo ve mutfak ürünleri ise evlerine yenilemek isteyenleri bekliyor.

Hem düğün alışverişleri yapacaklar hem de evlenen yakınlarına hediye arayışında olanlar, Hepsiburada'da sunulan seçili altın takı seçeneklerini de indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. Altın kelepçe bilezikler, beyaz altın baget küpeler, burgu zincir kolyeler gibi birçok hediye alternatifi sepette indirimli fiyatlarla sunuluyor.

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